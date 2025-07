Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 22 luglio, spiccano l’annuncio dell’apertura di un dormitorio permanente a Saronno per persone in difficoltà, una violenta lite tra giovani ai confini tra Saronno e Gerenzano e l’arresto di un uomo armato a Garbagnate Milanese. Completano il quadro sport e attualità con la speranza di ripescaggio per la Caronnese e una nascita accolta come un miracolo.

A Saronno aprirà un dormitorio attivo tutto l’anno per offrire accoglienza e sostegno a persone fragili, puntando su dignità e reinserimento sociale.

Una lite tra gruppi di giovani tra Saronno e Gerenzano si è conclusa con un ferito e l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Attimi di paura a Garbagnate Milanese, dove un uomo con passamontagna e mannaia è stato fermato in strada dai carabinieri prima che potesse colpire.

La Caronnese guarda con ottimismo ai possibili ripescaggi in Serie D, dopo le rinunce di alcune squadre che potrebbero aprire nuovi scenari per il club.

Dopo sette anni di attesa, è nata Carla, un evento che la famiglia ha vissuto come una grazia ricevuta per intercessione del beato Carlo Acutis.

