LIMBIATE -Sono iniziati il 21 luglio i lavori di miglioria e sistemazione dell’incrocio tra via Marconi e viale Lombardia. Questo intervento mira a migliorare significativamente la fluidità del traffico in un punto cruciale della nostra città.

Cosa prevede l’intervento? L’obiettivo principale è agevolare il traffico veicolare, in particolare per chi attraversa Limbiate da sud a nord.

Verrà allargata la carreggiata di Via Marconi verso destra, creando una seconda corsia dedicata alla svolta a sinistra verso Viale Lombardia. Questo permetterà di ridurre le code al semaforo, diminuendo i tempi di attesa e le emissioni nocive. L’opera è pensata per rendere la viabilità più scorrevole e include anche la piantumazione di nuovi roseti lungo il Canale Villoresi, al confine con la nuova corsia. “Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione durante questa fase di lavori, che porteranno un beneficio tangibile alla viabilità di Limbiate” dicono dal Comune.