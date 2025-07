Cronaca

MISINTO – Grave incidente oggi poco dopo mezzogiorno a Misinto, in via Campagna Granda. Per la precisione erano le 12.10 quando un uomo di 53 anni è finito fuori strada con il proprio veicolo e le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che la decisione dei soccorritori è stata quella di fare arrivare anche l’elisoccorso, sopraggiunto da Como e planata nei pressi del luogo del sinistro.

L’allarme è scattato alle 12.11: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, la polizia locale di Misinto e i carabinieri della Compagnia di Seregno, per tutti i rilievi del caso. Resta da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

