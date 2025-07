Città

SARONNO – “Nella primavera del 2021, la Società Storica Saronnese, associazione che come dice il nome stesso si occupa di documentare e tutelare la storia della nostra città, ha consegnato all’Amministrazione Airoldi un progetto per il recupero di Palazzo Visconti redatto affidato all’architetto Amedeo Bellini, professore di restauro del Politecnico di Milano con una lunga e solida esperienza in merito al recupero e alla conservazione degli edifici storici”.

Inizia così la nota della lista civica di maggioranza Tu@Saronno che si inserisce nel confronto in corso nel mondo politico e amministrativo saronnese sul futuro di Palazzo Visconti.

La nota entra nei dettagli del progetto: “Parliamo di un progetto dettagliato, profondo, pensato. Questo progetto da allora giace in un cassetto, e nel 2022 il presidente della Società Storica di allora, il compianto Angelo Proserpio, lanciava un pubblico appello affinché venisse data una risposta in merito alle proposte contenute.

Crediamo che sia ora che tale risposta venga data dall’Amministrazione Pagani e crediamo che – per quanto ci riguarda – questo progetto debba essere la base di partenza per il futuro di Palazzo Visconti. Bellini e il suo studio, in un’articolato progetto che presenta circa 200 pagine di documentazione, tra relazione tecnica, schede di analisi puntuale e tavole generali, tracciano un quadro completo dello stato di conservazione di Palazzo Visconti, delle sue problematiche e delle sue potenzialità.

Il quadro che emerge è di una struttura ovviamente molto degradata, sia all’esterno sia all’interno, ed estremamente frammentata dal punto di vista degli spazi, com’è normale che sia per un palazzo cinquecentesco. Oltre all’analisi, lo studio prevede anche alcune proposte di riutilizzo, sia del cortile sia dell’interno, e tra queste proposte c’è anche quella della destinazione a Municipio. Bellini mette però in guardia rispetto a questa soluzione: “Questa ipotesi deve però essere attentamente verificata sia sotto il profilo degli inserimenti impiantistici, che potrebbero essere troppo impattanti rispetto al bene tutelato, sia ad una verifica di carattere distributivo che documenti la razionalità dell’esito finale sotto il profilo del corretto funzionamento degli uffici”.

La proposta è quindi diversa e dettagliata: “Non è quindi un caso che la soluzione di recupero proposta non sia quella di un nuovo Municipio ma quella di una struttura multifunzionale aperta alla città, che preveda sale di rappresentanza idonee a ospitare piccole mostre, concerti, matrimoni, visite; ristorazione a piano terra nell’ala Est; spazi a disposizione delle associazioni locali al primo piano; spazi di co-working e biblioteca di quartiere nell’ala Ovest; residenza, uffici e persino un ostello della gioventù negli spazi novecenteschi.

Riteniamo questa soluzione complessivamente molto migliore per una serie di ragioni tra cui il minore impatto della climatizzazione, dell’impiantistica, dell’accessibilità per le persone con disabilità e non ultima della necessità di parcheggi facili e numerosi per i cittadini. Il parcheggio di piazza Repubblica davanti al Comune attuale lo vediamo tutti: come si può pensare di avere la stessa dotazione in tessuto medioevale come quello che circonda Palazzo Visconti?”

Da qui l’affondo sugli azzurri: “Come può Forza Italia, in prima linea quando c’è da lamentarsi dei parcheggi, sostenere una soluzione che saturi ancora di più il centro risultando comunque scomoda per i cittadini? Inoltre, riteniamo che la soluzione multifunzionale garantisca una maggiore vitalità di Palazzo Visconti, che diventerebbe un polo di attività utilizzabile tutto l’anno e aperto a tutta la città, non solo per le funzioni amministrative. Lo studio è a disposizione di chiunque voglia consultarlo, in versione completa, sul sito della Società Storica Saronnese”

E concludono: “Palazzo Visconti è al centro del dibattito da decenni, con considerazioni che – come sempre – scivolano poi nella tifoseria e nell’affezione verso idee di partito, come hanno dimostrato anche gli ultimi comunicati di Forza Italia che ricordano alla sinistra l’umiltà ma che di certo non ne sono un esempio. Noi crediamo che se si vuole trovare una soluzione seria e percorribile, ancora prima dei fondi necessari per attuarla, serva studiare il progetto di Bellini e della Società Storica Saronnese, a oggi il più approfondito e serio sul tema e che da troppo tempo è in attesa di un riscontro, cosa di cui ovviamente dobbiamo prenderci noi stessi la responsabilità”.

