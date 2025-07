Comasco

ROVELLO PORRO – Il torrente Lura, un tempo segnato dall’inquinamento, oggi è un’oasi naturalistica rinata grazie a un intervento da un milione di euro realizzato tra Rovello Porro e Cadorago. I lavori, promossi dal Parco Lura e finanziati con fondi regionali, hanno portato alla rinaturalizzazione di oltre 50mila metri quadrati di corridoio fluviale e un chilometro e mezzo di corso d’acqua, ora parte del demanio pubblico.

L’intervento ha puntato a ricreare un ecosistema variegato e resiliente: sono state introdotte piante autoctone come salici e ontani, recuperate le rogge storiche della zona della “Ciussa” e riqualificata l’area del “Lazzaretto”, trasformata in un bosco con piante ad alto fusto. Le sponde del torrente sono state rinforzate con tecniche di ingegneria naturalistica per favorire la biodiversità.

Il progetto, portato avanti in collaborazione con Ersaf ed Enea, ha anche una forte valenza educativa e sociale: l’area verde intercomunale sarà gestita dal Parco per renderla sempre più accessibile a tutti. Sono già previste uscite con centri estivi e oratori, mentre a metà giugno riprenderanno i campus estivi per i giovani della Bassa Comasca.

