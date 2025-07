SARONNO – Si sono arrampicati su una gru nel cantiere di via Filippo Reina, attirando l’attenzione dei residenti e facendo scattare l’allarme. È successo nella serata di martedì 23 luglio, intorno alle 19.30, quando almeno tre ragazzi sono saliti sulla struttura metallica.

A notare la loro presenza sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno subito avvertito i carabinieri e la polizia locale. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, però, dei giovani non c’era più traccia: erano già riusciti a dileguarsi.

In serata, per prevenire nuovi episodi, una pattuglia della polizia locale ha effettuato alcuni passaggi di controllo nella zona del cantiere. Al momento non si hanno informazioni certe sull’identità dei ragazzi, descritti come giovanissimi.

Un gesto che poteva avere conseguenze molto gravi e che ha sollevato preoccupazione tra i residenti del quartiere. Le forze dell’ordine invitano alla massima prudenza e segnalano che episodi simili verranno monitorati con attenzione.