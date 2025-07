Città

SARONNO – Risparmio energetico, domotica e sostenibilità al centro di un maxi investimento sull’Itc Zappa di Saronno. Grazie al bando regionale Energy4Schools, promosso da Regione Lombardia nell’ambito del Programma Fesr 2021–2027, la Provincia di Varese ha ottenuto un finanziamento da oltre 6 milioni di euro per un importante intervento di riqualificazione dell’istituto saronnese.

Obiettivo: ridurre i consumi energetici, aumentare la produzione da fonti rinnovabili e migliorare il comfort ambientale per studenti e personale scolastico. Un’operazione che si inserisce nella strategia di transizione ecologica, innovazione tecnologica e attenzione alle nuove generazioni portata avanti dall’ente provinciale.

“Il progetto rappresenta una delle azioni strategiche della Provincia di Varese per la transizione ecologica, la riduzione dell’impatto ambientale degli edifici scolastici e la promozione di una cultura energeticamente responsabile – dichiara il consigliere provinciale Giacomo Iametti, delegato all’edilizia scolastica – La Provincia di Varese conferma così il suo costante impegno a favore di un territorio innovativo, sostenibile e orientato al futuro delle nuove generazioni”.

Tutti gli interventi previsti

I lavori interesseranno l’intero complesso scolastico dell’ITC Gino Zappa, con l’eccezione della palestra. Il progetto, il cui costo complessivo è di 6.329.479,77 euro, sarà finanziato per il 97% da fondi regionali e si suddivide in due principali linee di intervento:

2.651.949,12 euro per l’efficientamento energetico

3.505.776,07 euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno:

Installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza

Realizzazione di un impianto VMC (ventilazione meccanica controllata) climatizzato nei lotti 1A, 1B, 2 e 3

Applicazione di testine termostatiche intelligenti per il controllo del calore

Cappotto termico esterno su tutte le pareti perimetrali

Sostituzione degli infissi nei servizi igienici e degli accessi principali

Ridistribuzione interna degli spazi nei lotti 1A e 2 per migliorare la funzionalità delle aule

A questi si aggiungono importanti innovazioni sul fronte tecnologico e della gestione energetica:

Sistemi di smart metering , per il monitoraggio in tempo reale dei consumi elettrici e termici

Sistema centralizzato di gestione degli impianti (BMS)

Domotica con tecnologia DALI-2, per il controllo intelligente dell’illuminazione interna

Soddisfazione da parte del presidente della Provincia, Marco Magrini, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento:

“Si tratta di un risultato importante – commenta – che premia la capacità progettuale dell’Ente, impegnato nel rendere più sostenibile ed efficiente il patrimonio edilizio scolastico. Il finanziamento ottenuto è frutto di un lavoro di squadra tra amministrazione e uffici tecnici, che hanno presentato un ottimo progetto e che ringrazio per la competenza e la professionalità dimostrate. Investire nelle scuole significa investire nella qualità della vita dei nostri giovani e nel futuro del nostro territorio. In questa stessa direzione si colloca anche l’adesione della Provincia a Malpensa Insubria CER, che promuove la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo a una Provincia sempre più attenta alla sostenibilità e alla transizione ecologica”.

