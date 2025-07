iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il sindaco Giancarlo Frigeri ha convocato per martedì 29 luglio il consiglio comunale di Castiglione Olona. La seduta si terrà alle 21 nella sala del Castello di Monteruzzo in via Marconi 1.

Ordine del giorno:

Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 1° luglio 2025. Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024, con rettifica del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione a seguito dei rilievi della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Bilancio di previsione 2025/2027: assestamento e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione del Documento unico di orogrammazione (DUP) 2026/2028. Approvazione della convenzione per la gestione dei servizi di polizia locale per il periodo 2025/2030.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare alla seduta.

(foto archivio: il palazzo municipale di Castiglione Olona)

24072025