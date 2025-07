Saronnese

ORIGGIO – Un libro che parla di difficoltà quotidiane e di inclusività: un fantasy che vede nella dislessia come un dono per salvare il fantastico regno di Alfanira. L’autrice di questo libro è l’origgese Stefania Franzoni, mamma di Riccardo ed Aurora, due bambini dislessici e omonimi dei protagonisti del libro “Il regno delle lettere perdute”, uscito lo scorso 21 giugno su Amazon.

“Il tutto parte dai miei figli – spiega l’autrice – e dalle difficoltà che incontrano ogni giorno a scuola e fuori scuola. Difficoltà che tante volte li fanno sentire inadeguati alle situazioni. Di dislessia si parla ancora troppo poco.”

Rivolto ad un pubblico in età scolare, perlopiù ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, il libro vuole normalizzare uno dei disturbi specifici dell’apprendimento più comuni, con cui moltissimi bambini e ragazzi convivono negli anni scolastici, non senza incomprensioni e difficoltà.

“Riccardo ha 12 anni, Aurora 11 – così si presenta il romanzo nella sinossi – Entrambi sono dislessici, ma nel regno di Alfanira questa non è una debolezza; è la chiave per salvare un mondo che sta dimenticando la bellezza delle parole. Attraverso prove, misteri, foreste viventi e città capovolte, i due ragazzi dovranno scoprire che la diversità è la vera magia. Un’ avventura epica e brillante dove lettere, simboli e sogni si intrecciano come in un incantesimo”.

A questo racconto ne seguirà un altro, già ora in fase di scrittura.

