Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 23 luglio, spiccano l’aggressione sventata in strada da due giovani e una guardia giurata, la bravata di alcuni ragazzi saliti su una gru a Saronno e il maxi finanziamento all’Itc Zappa per un progetto all’avanguardia. Trovano spazio anche la proposta per il futuro di Palazzo Visconti e un grave incidente a Misinto.

Due ragazze e una guardia giurata sono intervenute per salvare una donna aggredita in strada da un uomo a Mozzate, bloccando l’assalitore fino all’arrivo dei carabinieri.

A Saronno alcuni giovani si sono arrampicati su una gru in via Reina, attirando l’attenzione dei residenti e l’intervento dei vigili del fuoco.

Tu@Saronno propone di rilanciare il progetto di Bellini per il recupero di Palazzo Visconti, chiedendo all’amministrazione di ripartire da lì per valorizzare lo storico edificio.

All’Itc Zappa in arrivo sei milioni di euro per un progetto innovativo promosso dalla Provincia, che punta su domotica, sostenibilità e ambienti digitali.

A Misinto un’auto è finita fuori strada in via Campagna Granda; necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per soccorrere il conducente.