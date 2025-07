Cronaca

GERENZANO – Due ragazzi sono stati sorpresi all’interno di un’azienda da una pattuglia della vigilanza privata, intervenuta nel giro di pochi minuti grazie a un allarme scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 luglio.

Erano le 17.47 quando la centrale operativa dell’istituto di vigilanza ha ricevuto un segnale di intrusione da un’attività produttiva. Immediato l’intervento: analizzando le immagini della videosorveglianza, è stata confermata la presenza di due persone all’interno dello stabile.

Due pattuglie si sono quindi dirette verso la struttura, attivando nel frattempo anche le forze dell’ordine. I vigilantes, entrati nell’edificio, sono riusciti a bloccare i due giovani, impedendo eventuali danni e mettendo in sicurezza l’area.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, che hanno identificato i due fermati e avviato le procedure del caso. Uno dei due è risultato minorenne e sono stati contattati i suoi familiari.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09