Groane

CESANO MADERNO – Emozione, spettacolo e grande musica: all’Area Cinema del Giardino di palazzo Arese Borromeo, più di 450 spettatori ad assistere ai “Concerti brandeburghesi” eseguiti dall’orchestra rilarmonica di Benevento diretta dal Maestro cesanese Michele Spotti, tornato per una sera a dirigere nella sua città per un concerto straordinario che ha estasiato il pubblico regalando coinvolgimento e trasporto emotivo.

Quattro dei sei concerti composti da Johann Sebastian Bach, sono stati interpretati dalla giovane orchestra campana, già protagonista in numerosi palcoscenici nazionali, magistralmente diretta da Spotti, atteso e accolto con ammirazione e affetto nella “sua Cesano Maderno”, dopo aver collezionato esibizioni nei più importanti teatri del mondo, in una serata che ha destato anche il ricordo commosso dei primi passi verso la musica compiuti proprio nella nostra città, alla Civica Accademia Musicale Sperimentale (Cams) di via Cerati.

Al termine dello spettacolo, il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha donato a Michele Spotti una Bacchetta d’Onore, realizzata da Franco de Ponti e dal Museo Didattico del Legno, in ricordo della serata “affinché il legame con la città possa essere presente in tutti i grandi teatri in cui si esibirà”.

Particolarmente coinvolgente la direzione di Michele Spotti che, durante la serata, ha accompagnato il pubblico con un brillante racconto esplicativo dei Concerti di Bach scelti per lo spettacolo, non nascondendo, come da lui stesso dichiarato, “l’emozione e la gratificazione di poter dirigere davanti ai miei concittadini, in un luogo magico come il Giardino di Palazzo Arese Borromeo, grazie ad un evento che rinsalda il mio rapporto con Cesano Maderno ed i tanti ricordi legati alla mia città”.

“Una serata di assoluta qualità – ha detto il sindaco Bocca introducendo il concerto – siamo onorati di avere qui tra noi il Maestro Michele Spotti, ormai affermato direttore d’orchestra internazionale, a dirigere l’Orchestra Filarmonica di Benevento nella splendida location del Giardino di Palazzo Arese Borromeo. Ringraziamo Michele per avere immediatamente condiviso il nostro invito e per avere da subito lavorato, insieme a noi, per organizzare un evento che potesse emozionarci sia per la rilevanza artistica, sia per il valore affettivo e simbolico che rappresenta”.

“Una serata che ci ha coinvolto ed emozionato – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Martina Morazzi – uno spettacolo di assoluta raffinatezza musicale che riafferma l’impegno della nostra città nell’organizzazione di importanti eventi culturali. Il tutto esaurito registrato ieri sera, inoltre, ci rende particolarmente orgogliosi, perché testimonia la risposta entusiastica di un pubblico che, come constatato grazie al nuovo sistema di biglietteria online, proveniva non solo dalla nostra città ma anche da numerosi Comuni della Brianza, a conferma della qualità dell’offerta e della capacità di promuovere il concerto”.