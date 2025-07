Politica

MILANO – “Iniziata nei giorni scorsi in consiglio regionale la discussione dell’assestamento di bilancio: confermato il mio impegno su temi che ritengo più strategici per la tutela del territorio e lo sviluppo economico: dissesto idrogeologico, sicurezza stradale, turismo e formazione al centro delle mie proposte” così il Consigliere regionale Giuseppe Licata (Forza Italia), a latere dei lavori d’aula.

L’assestamento di bilancio rappresenta una delle fasi più importanti del lavoro politico in Regione Lombardia, momento nel quale i consiglieri regionali hanno l’opportunità di poter indirizzare le risorse economiche regionali verso le principali istanze che arrivano dai territori e le sfide più strategiche che si delineano per la nostra Regione.

“Insieme al gruppo di Forza Italia – al netto delle battaglie permanenti che affrontiamo tutti i giorni e tutto l’anno, al primo posto quella per una sanità più efficiente – in questa sessione di bilancio ho posto un’attenzione particolare ai temi della cura del territorio e di quelli che ritengo motori di sviluppo, competitività e occupazione: infrastrutture di mobilità e valorizzazione delle potenzialità turistiche, formazione professionale per rispondere alle nuove necessità delle imprese e sostegno ai Comuni per una più efficace e armonica pianificazione territoriale” sottolinea Giuseppe Licata.

La Lombardia, per propria conformazione orografica, è tra le sei regioni italiane con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni. Recenti studi di Ispra, evidenziano come 1091 comuni lombardi, il 72,4% del totale, sia esposto ad almeno un rischio (da frana o idraulico) e 417 (27,3%) a entrambi i rischi.

“Sono firmatario di alcune richieste molto precise che presenteremo nel corso di questa sessione di bilancio, tra queste: un ordine del giorno che impegna Regione Lombardia a sostenere nuovi investimenti sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e ad incrementare le risorse da destinare ai programmi di difesa del suolo, per continuare a tutelare la bellezza della Lombardia e la sicurezza dei cittadini, come fatto negli ultimi anni nel corso dei quali la Regione ha stanziato oltre un miliardo di euro” evidenzia il Consigliere Licata “e diverse iniziative per garantire maggiore manutenzione dei percorsi cicloturistici, quali infrastrutture strategiche, che coniugano sviluppo e sostenibilità ambientale; potenziare la mobilità turistico-lacuale, riconoscendo nei nostri laghi un fondamentale patrimonio naturalistico e culturale di rilevanza strategica, oltre che uno prezioso asse di mobilità; risorse per i piccoli Comuni che redigono in forma associata i Pgt”.

I dati sul turismo mostrano un settore in crescita e nuove opportunità di sviluppo nella nostra regione ed anche in Provincia di Varese. Nei primi otto mesi del 2024 sono stati oltre 13 milioni gli arrivi sul territorio lombardo, con 37 milioni di presenze, in aumento dell’11% rispetto al periodo al 2023. La provincia di Varese arriva a quota 2 milioni e 700 mila presenze turistiche nel 2024, con un +18,6% rispetto al 2019 e del 11,5% rispetto al 2023 ed una crescita del turismo internazionale. A rivelarlo sono le stime elaborate dall’ufficio analisi economiche della Camera di Commercio di Varese.

“Nell’ambito di questa visione, ho presentato diversi emendamenti puntuali con l’obbiettivo, da qui ai prossimi anni, di portare investimenti regionali importanti anche nel mio territorio, la provincia di Varese, finalizzati soprattutto alla sicurezza stradale e all’attrattività turistica” dichiara il Consigliere Regionale.

“Ancora in tema di sviluppo economico, sono primo firmatario di un emendamento, promosso con l’Assessore Tironi, che prevede il potenziamento delle strutture Its all’estero, cioè le filiali estere dei nostri istituti tecnici, dove poter formare e reclutare le figure professionali che le imprese lombarde chiedono e che non sono disponibili sul mercato del lavoro nazionale. Anche questo un prezioso impulso all’economia della nostra regione, che coniuga il tema del lavoro con le istanze delle nostre imprese” conclude Giuseppe Licata.

