ROVELLO PORRO – Ancora episodi di inciviltà a Rovello Porro, dove alcuni spazi pubblici sono stati presi di mira da chi non rispetta il bene comune. Dopo le segnalazioni, i volontari dell’associazione Ave si sono subito messi all’opera per ripristinare il decoro delle aree colpite, restituendole in breve tempo alla cittadinanza.

“Prima grazie agli incivili, poi grazie all’Ave”, hanno commentato dall’associazione, sottolineando l’importanza del rispetto degli spazi comuni. I volontari hanno anche proposto l’installazione di fototrappole nei punti più sensibili per scoraggiare comportamenti scorretti e individuare i responsabili.

(foto: rifiuti abbandonati in paese a Rovello Porro. Per le pulizie straordinarie sono intervenuti i volontari dell’Ave)

