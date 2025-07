Città

SARONNO – È scomparso nella serata di martedì 23 luglio un gatto domestico nella zona di via Don Mazzolari a Saronno. Si chiama Pantoufle, ma potrebbe rispondere anche al nome di Nadir, che era il suo precedente. Il micio ha circa due anni ed è facilmente riconoscibile per il pelo lungo, di colore grigio con sfumature.

L’animale non è abituato a stare all’aperto, potrebbe essere spaventato e quindi non lasciarsi avvicinare facilmente. I padroni lo descrivono come grande e dolcissimo, ma sottolineano che in questo momento potrebbe essere molto impaurito.

Chiunque dovesse avvistarlo o riuscisse a metterlo in sicurezza è pregato di contattare immediatamente i proprietari ai numeri 335 6579823 oppure 335 5939569.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, con la speranza che un gesto di attenzione possa riportare Pantoufle a casa sano e salvo. I proprietari ringraziano in anticipo chiunque vorrà aiutare.

