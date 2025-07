Città

SARONNO – Un motorino, o meglio lo scheletro di quello che era un ciclomotore, è abbandonato da più di un anno nella zona dei garage. Accanto ci sono una sedia rotta, pezzi di legno – forse parte di un mobile – e decine di sacchi della spazzatura. È la situazione nella zona garage del condominio Aler di via Amendola, al quartiere Matteotti.

I residenti lanciano l’allarme perché, complice il caldo, non solo il cattivo odore è diventato un problema prioritario, ma cresce anche la preoccupazione per le condizioni igienico-sanitarie. I residenti hanno contattato e sollecitato Aler, l’impresa di pulizie e l’amministrazione comunale, ma il problema non sembra vicino a una soluzione. “Sono arrivate anche delle multe ai condomini – spiegano – ma la verità è che arrivano anche persone dai palazzi vicini ad abbandonare i sacchi. Li abbiamo visti e segnalati, ma nessuno dà una svolta alla situazione”.

A preoccupare, come detto, sono le norme igienico-sanitarie. “Il decoro ormai non esiste più e il cattivo odore è insopportabile. Ma cosa deve succedere perché qualcuno si faccia carico di pulire?”.

