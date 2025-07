Cronaca

SARONNO – Incidenti sulle strade locali. Il primo episodio si è verificato alle 11 in via Paolo Mantegazza a Saronno, dove due auto si sono scontrate. Coinvolti un giovane di 20 anni e un uomo di 43, per fortuna senza gravi conseguenze: entrambi non hanno necessitato del trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

Alle 16.30 un altro incidente, a Limbiate, lungo la strada provinciale 44bis, dove un ciclista di 43 anni è stato investito. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Cesate e trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. La polizia locale di Limbiate si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Entrambi gli episodi hanno causato qualche rallentamento alla circolazione ma la situazione è tornata presto alla normalità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla: ☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048 ☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn ☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

24072025