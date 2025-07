Città

SARONNO – Un incontro partecipato e ricco di spunti quello di sabato scorso tra l’Amministrazione e le associazioni attive a Saronno, convocato dall’assessore coesione sociale e tutela della persona Matteo Fabris, Insieme per Crescere. Al centro del confronto: l’ascolto delle esperienze e dei bisogni delle realtà locali, ma anche la volontà concreta di costruire nei prossimi mesi un vero e proprio Forum delle Associazioni, per promuovere il volontariato e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territorio.

“È stato un momento importante – ha dichiarato Fabris – perché abbiamo messo le basi per un percorso nuovo: il Forum sarà uno spazio stabile di dialogo, condivisione e progettazione comune. Il volontariato è una colonna portante del benessere sociale della nostra città, e va riconosciuto e sostenuto con strumenti adeguati.”

Tra i temi emersi durante l’incontro: il potenziamento della comunicazione delle attività associative, le opportunità di sponsorizzazione, la valorizzazione dei volontari, e l’idea di promuovere campagne cittadine che stimolino una partecipazione sempre più attiva da parte dei cittadini.

“Insieme per Crescere sostiene con forza questo lavoro di costruzione collettiva – ha aggiunto Francesco Ricca, coordinatore di Insieme per Crescere e segretario di Azione a Saronno – Una città solidale si realizza ascoltando, valorizzando e mettendo in rete le energie già presenti nel territorio”.

Il cammino verso il Forum delle Associazioni è appena iniziato, ma rappresenta una direzione chiara per il futuro: partecipazione, collaborazione e impegno comune per una Saronno più attenta alle persone.

