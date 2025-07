Cronaca

SARONNO – Prosegue la serie nera dei furti di biciclette in città. Secondo alcune stime, a Saronno verrebbe rubata almeno una bici al giorno e non mancano episodi che avvengono in pieno giorno, sotto gli occhi di passanti increduli.

L’ultimo caso è stato segnalato sui social: l’altra mattina, attorno alle 11.30, davanti alla stazione, un ragazzo extracomunitario avrebbe spezzato il blocco di una bicicletta e l’avrebbe portata via. Un testimone racconta di aver assistito alla scena senza riuscire a intervenire perché il ladro impugnava una mazza di ferro.

Non è la prima volta che episodi simili accadono in zone affollate: nelle scorse settimane erano stati segnalati altri furti anche in corso Italia, nell’area pedonale. Chiunque abbia subito il furto è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine e, se possibile, richiedere la visione delle telecamere di sorveglianza della zona per individuare il responsabile.

(foto archivio: carabinieri in servizio in area stazione ferroviaria centrale)

24072025