SARONNO – Sabato con la disputa delle semifinali, avranno il via i play-off del campionato italiano di serie A1 di Softball. E’ subito Inox Team Saronno contro Mkf Bollate, il remake della finale del 2024 e di tante sfide avvincenti che hanno caratterizzato l’assegnazione di scudetti e Coppa Italia dell’ultimo decennio. L’altro incrocio di semifinale che andrà in scena domenica, metterà di fronte Pianoro e Italposa Forlì.

Dal canto suo la Inox Team arriva carica per questo impegno, che inizierà fra le mura amiche nella doppia sfida contro il superfavorito Bollate. Il paziente lavoro fatto della dirigenza saronnese guidata dal presidente Massimo Rotondo ha permesso di prendere parte ancora una volta all’epilogo finale del campionato di Serie A1 e di qualificarsi ancora alla final four di Coppa Italia, trofeo detenuto dal 2022. Tutto fatto per step e facendo scelte ponderate, che hanno portato prima ad affidare la conduzione tecnica al venezuelano Willy Pino Solano, poi a confermare diverse atlete, poi a rafforzare la rosa con nuovi innesti di spessore, ed infine di decidere di puntare su un gruppo di giovani atlete che hanno risposto positivamente alle sollecitazioni alle quali sono state sottoposte. Proprio alcune di queste come Vittoria Nardini, Mirta Anselmi, Milena Ouly Pouye ed Alessia Rui, grazie al duro lavoro hanno ricevuto convocazioni in importanti manifestazioni con le nazionali giovanili.