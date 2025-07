Groane

SOLARO – Rinnovando l’attenzione espressa in più sedi per il caso della mancanza dei medici di medicina generale sul territorio, l’Amministrazione Comunale di Solaro, su richiesta degli organizzatori, ha deciso di patrocinare l’iniziativa di un gruppo di cittadini che sabato si riuniranno a Casa Brollo in piazza Achille Grandi (dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18) per informare la cittadinanza sull’evoluzione ed i risvolti della situazione. L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare il quadro attuale e programmare eventuali iniziative popolari per sostenere con le autorità sanitarie e Regione Lombardia la necessità di destinare nuovi medici sul territorio. Durante la giornata sarà attivata una raccolta firma: la sindaca di Solaro Nilde Moretti e l’intera giunta intendono essere i primi firmatari per rafforzare la posizione al fianco dei cittadini.

L’Amministrazione comunale è impegnata da tempo in un dialogo con Asst Rhodense per migliorare l’accesso ai servizi sanitari da parte della cittadinanza. La cessazione dell’attività da parte di un medico di medicina generale al Villaggio Brollo ha lasciato scoperti diversi utenti. Per tutti è possibile rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo di via Piave 20 a Bollate; l’accesso avviene tramite prenotazione telefonica al numero verde regionale 800.638.638 (da fisso) o 02999599 (da cellulare), dal lunedì al sabato, escluse le festività, dalle 8 alle 20. È inoltre possibile nonché consigliato accedere ai servizi di scelta del medico attraverso il fascicolo sanitario, lo sportello di via Per Cesate a Garbagnate oppure al Sioc dell’Asst Rhodense.

“Seguiamo – spiega Christian Caronno, assessore alle Politiche della Salute – l’evoluzione della disponibilità di medici di medicina generale per il nostro territorio da diversi mesi. Abbiamo intenzione di mettere a disposizione spazi anche per agevolare la fruizione del servizio da parte dei cittadini, eventualmente anche per trovare una soluzione temporanea che vada incontro alle fasce di popolazioni più fragili.

Siamo consapevoli inoltre che la situazione dei medici di famiglia in Lombardia rischia di non riuscire più a rispondere alle esigenze dei cittadini. In futuro anche a Solaro potremmo avere problemi di disponibilità, per il raggiungimento dell’età pensionabile di alcuni dottori. Abbiamo intenzione di contattare l’ufficio sanitario di Regione Lombardia e l’assessore alla Sanità Guido Bertolaso per presentare il caso di Solaro – che purtroppo non è unico nella zona – e richiedere un nuovo concorso che possa destinare nuovi medici sul territorio. La sanità è materiale regionale e come Comune vogliamo essere al fianco dei cittadini in questa battaglia che reputiamo essenziale per il benessere delle famiglie”.

