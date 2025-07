iltra2

TRADATE – È tempo di festa per l’oratorio estivo di Ceppine, che ha celebrato in questi giorni il gran finale del Grest 2025 con un evento speciale nell’ambito della festa patronale di santa Anna. Un’occasione per riunire bambini, ragazzi, animatori e famiglie in un momento di gioia condivisa dopo settimane intense di giochi, laboratori e attività educative.

Ma l’estate a Ceppine non si ferma: le attività proseguiranno ancora fino a venerdì 8 agosto, con un programma che continuerà ad animare le giornate dei più piccoli, sempre all’insegna dell’accoglienza, della condivisione e del divertimento.

Una bella testimonianza del ruolo centrale che l’oratorio continua a svolgere nella vita della comunità locale.

(foto: alcuni momenti della festa)

24072025