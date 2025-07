Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – È apparsa una scritta che indica “il negozio è chiuso” e risalendo alla pagina social è arrivata la conferma: il negozio Tutto in Tinta del centro di Caronno, ha chiuso i battenti. Un negozio poliedrico, paradiso per gli appassionati di hobbistica e creazioni fatte a mano, proponeva tutto quanto necessario per ogni realizzazione di gioielli, découpage, cucito, ricamo, tele e colori acrilici per dipingere. Punto di riferimento per la creatività, ha sempre contribuito a rendere il punto di accesso al centro più colorato e divertente, proponendo vetrine curate e sempre ricche di dettagli. Una vera perdita per gli amanti del settore che potevano contare su un vero “paese delle meraviglie” e diretto da professionisti di idee.

La chiusura è definitiva, ma resta aperta una piccola porta per chi ha ancora bisogno di alcuni servizi. Il negozio è in vendita e si spera che possa subentrare qualcuno per raccogliere il testimone. Nel frattempo, lo staff continua a tenere i contatti con i clienti per piccole riparazioni di bigiotteria, fiocchi nascita o torte scenografiche, lavorando però da casa.

