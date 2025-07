iltra2

VENEGONO INFERIORE – Gravissimo incidente nella serata di ieri in via Mauceri, dove una coppia di coniugi è stata investita da un’automobile mentre si trovava a passeggio. Da una prima ricostruzione, i due – un uomo di 74 anni e una donna di 70 – stavano attraversando la strada quando sono stati urtati violentemente, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Saronno.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori con due auto mediche, due ambulanze e l’elisoccorso da Como. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il marito, anch’egli ferito, sarebbe fortunatamente fuori pericolo.

Il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso e dare l’allarme. Via Mauceri è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e permettere agli inquirenti di ricostruire con precisione le cause del drammatico incidente.

24072025