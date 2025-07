Comasco

TURATE – Sono stati arrestati in Romania, dopo mesi di indagini e ricerche, i due uomini accusati di aver preso parte alla sparatoria avvenuta a Turate lo scorso anno. A darne comunicazione l’organismo di cooperazione internazionale di polizia rumeno Sirene (Supplementary Information Request at National Entries), che ha informato le autorità italiane dell’esito positivo dell’operazione.

Si tratta di due cittadini romeni, di 22 e 35 anni, destinatari di un mandato di arresto europeo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due arrestati, in sella a uno scooter T-Max, avrebbero esploso numerosi colpi di pistola contro un’Audi su cui viaggiavano due loro connazionali, ferendone gravemente uno. I fatti risalgono allo scorso anno e sarebbero riconducibili a contrasti interni legati al controllo dell’attività di prostituzione nella zona della Bassa comasca. Un terzo uomo, presunto membro dello stesso gruppo, era stato arrestato alla fine di giugno.

L’arresto è avvenuto a Craiova, nel distretto di Dolj, grazie alla collaborazione tra le autorità rumene e il Nor – Aliquota Operativa della compagnia dei carabinieri di Cantù, che ha condotto le indagini con meticolosità e alta professionalità.

La procedura di estradizione è già stata avviata: i due saranno trasferiti in Italia al termine degli adempimenti internazionali previsti. L’operazione rappresenta il proseguimento di un’attività investigativa che aveva già portato, nel mese di aprile, alla cattura a Milano di un terzo complice, anche lui coinvolto nella sparatoria. In quel caso erano stati determinanti l’intervento dei carabinieri dell’Aliquota Operativa e la collaborazione della polizia ferroviaria milanese.

Il risultato ottenuto conferma l’efficacia della cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni tra le forze dell’ordine dei Paesi dell’Unione Europea, strumenti fondamentali per garantire giustizia e sicurezza, sempre sotto il coordinamento attento della magistratura.

(foto archivio)

