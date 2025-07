Basket

SARONNO – Bob McKillop a Saronno. Il coach della star Nba Steph Curry quando militava al Davidson College in Ncaa sarà in città, ed in particolare al PalaRonchi di via Colombo, ospite della Robur Basket, per un clinic di alta specializzazione riservato ai giovani atleti delle annate comprese tra il 2007 ed il 2012. L’evento Elite Morning Camp 2025 è in programma da lunedì 28 a mercoledì 30 luglio, quando, in serata, ci sarà un momento di incontro aperto a tutti per dialogare con l’allenatore americano. Un’occasione unica per ascoltare qualche storia dal mondo della pallacanestro statunitense ma anche per scattare qualche foto insieme e farsi ispirare da una leggenda del basket Ncaa.

L’organizzazione curata da Nca12 ha espressamente scelto di avere, oltre alle lezioni di basket sul parquet del PalaRonchi, anche questo momento di incontro con il coach per dare a tutti l’occasione di vivere, attraverso aneddoti e racconti della straordinaria carriera cestistica di Bob McKillop, l’uomo conosciuto per avere contribuito alla crescita di Steph Curry, sino a portarlo a vincere quattro titoli Nba. L’appuntamento aperto al pubblico è mercoledì 30 luglio alle 18.30 al PalaRonchi di Saronno.

