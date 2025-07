Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Cancello aperto e giovani all’interno del cimitero di Pertusella alle 21.30: è quanto segnalato da una cittadina in un post social pubblicato e l’episodio risalire all’altra sera. La donna racconta di aver notato alcuni ragazzi nel camposanto mentre transitava nei pressi dell’area e, incuriosita, si è fermata a chiedere spiegazioni. “Mi hanno detto che il cancello era aperto e che ci vanno tutte le sere per bere – scrive – nonostante l’acqua non sia potabile”.

Uno dei giovani, secondo il racconto, avrebbe addirittura provato a chiudere il cancello per scherzo, lasciando all’interno una ragazza. “Ho cercato di contattare il Comune – aggiunge la cittadina – Intanto, se qualcuno dovesse passare da lì, potrebbe verificare?”

Il post ha suscitato diverse reazioni, tra chi esprime preoccupazione per la sicurezza dell’area e chi chiede maggiori controlli serali da parte delle forze dell’ordine. Il cimitero, come noto, dovrebbe essere chiuso al pubblico in orario serale: resta da chiarire se si sia trattato di un malfunzionamento del sistema di chiusura automatica o di un’apertura volontaria.

25072025