Groane

CESANO MADERNO – L’headquarter italiano di BASF Italia S.p.A., situato a Cesano Maderno (MB), ha ricevuto il riconoscimento Luogo di lavoro che promuove salute – Whp 2025, in occasione dell’Evento Regionale WHP Lombardia, presso la prestigiosa Sala Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Un’iniziativa pensata per certificare le aziende che promuovono salute, sulla base del modello promosso dall’OMS, che ha come obiettivo prioritario quello di promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole e alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche.

Un’attestazione importante che sottolinea l’impegno concreto di BASF Italia S.p.A. nella promozione della salute e del benessere sul lavoro, secondo le linee guida del programma Workplace Health Promotion promosso da Regione Lombardia in collaborazione con le Ats territoriali.

“Poter prendere parte all’evento organizzato da Regione Lombardia e ritirare il riconoscimento del percorso di promozione della salute dei collaboratori che portiamo avanti ogni giorno in azienda con grande senso di priorità è per noi un passo molto importante, che ci rende orgogliosi della strada fatta fin qui e che ci motiva a credere che questa sia la via da continuare a seguire” dichiara Paolo Radice, Facility & Security Manager di Basf.

