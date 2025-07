Cogliate

COGLIATE – Era il 21 agosto 1975 quando Diego, un esemplare di babbuino (Papio hamadryas) di nove anni, riuscì a scappare dallo zoo di Cogliate. La notizia, ripresa in questi giorni dal sito Viaggiare in Brianza, racconta una delle fughe animali più curiose avvenute nel territorio brianzolo. Diego, alto un metro e mezzo e dal temperamento docile era arrivato allo zoo l’anno prima, dopo essere stato venduto per 400mila lire dalla famiglia milanese che l’aveva cresciuto e che si era trasferita negli Stati Uniti.

Dopo aver sollevato la tettoia della gabbia, Diego si allontanò indisturbato, finendo nel parco di una villa dove giocò per ore con alcuni bambini, ignari della sua provenienza. Quando una cameriera lo vide e lanciò l’allarme, la notizia della fuga si diffuse rapidamente. Nei giorni successivi si scatenarono ricerche e inseguimenti tra Cogliate, Ceriano Laghetto e i boschi delle Groane. Mentre alcuni cercavano di aiutarlo con arachidi e caramelle, altri – spaventati – giravano armati di forconi e doppiette. I tentativi di catturarlo non ebbero successo. La fuga si concluse quattro giorni dopo, il 25 agosto, quando Diego fu investito da un’auto a Barlassina. Rifugiatosi ferito in un capannone, fu poi calmato e sedato con una dose di morfina dal veterinario. Diego venne così riportato allo zoo, dove si riprese nel giro di pochi giorni. Una vicenda tra il grottesco e il commovente, che ancora oggi resta nella memoria collettiva della zona.

(foto: i ritagli dei giornali dell’epoca)

25072025