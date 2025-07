Cronaca

CISLAGO – Proseguono a Cislago le attività di prevenzione e contrasto contro l’abbandono illecito di rifiuti. Nella mattinata di ieri l’Amministrazione comunale con la polizia locale ha organizzato nuovi controlli mirati per individuare e sanzionare chi, incurante delle regole, continua a conferire i rifiuti in maniera scorretta.

Dalle verifiche effettuate sono emersi indizi che hanno portato a identificare tre trasgressori, che saranno ora sanzionati. “Le attività di controllo – spiegano dal Comune – continueranno anche nei prossimi giorni per contrastare i numerosi comportamenti illeciti che purtroppo si registrano ancora sul nostro territorio”.

L’obiettivo resta quello di tutelare il decoro urbano e sensibilizzare la cittadinanza al corretto smaltimento dei rifiuti, scoraggiando con sanzioni i comportamenti incivili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

25072025