SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 24 luglio, spiccano i temi legati alla sicurezza e al degrado urbano. Dalla scoperta di una discarica abusiva in un condominio di via Amendola al furto di una bicicletta in pieno giorno alla stazione, passando per l’intrusione notturna in un’azienda locale. Spazio anche al mondo del volontariato e a una riflessione sull’educazione alla creatività.

Due ragazzi, tra cui un minorenne, sono stati sorpresi a intrufolarsi in un’azienda grazie all’allarme e al sistema di videosorveglianza, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

In via Amendola, i residenti denunciano una discarica abusiva cresciuta nei garage di un condominio: tra rifiuti, carrelli della spesa e vecchi mobili, chiedono un intervento urgente per ripristinare il decoro.

Un’altra bicicletta è stata rubata davanti alla stazione ferroviaria di Saronno, in pieno giorno, alimentando la preoccupazione per i frequenti episodi di microcriminalità nella zona.

Chiuso il negozio Tutto in tinta: l’amarezza dei clienti.

L’assessore Fabris ha incontrato le associazioni del territorio per costruire insieme il Forum, uno spazio di confronto e progettazione condivisa con il mondo del volontariato.

