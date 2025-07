iltra2

VEDANO OLONA – Appuntamento con il teatro a Vedano Olona. Stasera, venerdì 25 luglio, alle 21, piazza San Maurizio ospiterà lo spettacolo “PsichiAtra”, una commedia brillante scritta da Eleonora D’Aniello e interpretata dalla stessa autrice insieme a Fabio Corradi e al gruppo S.T.O.P., che porterà in scena un’originale riflessione sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna teatrale promossa dal Comune in collaborazione con Fare Teatro, gioca con il tema dell’intelligenza artificiale, ribaltandolo con ironia in “Invadenza artificiale”, per raccontare le sfide e le contraddizioni di un mondo sempre più tecnologico.

L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà all’aperto, nella suggestiva cornice di piazza San Maurizio.

In caso di maltempo, il Comune comunicherà eventuali variazioni.

(foto archivio)

25072025