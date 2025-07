Città

SARONNO – La Terapia intensiva cardiologica dell’ospedale di Saronno si è trasformata in un luogo in cui, accanto alle cure mediche, trovano spazio anche parole di speranza. L’iniziativa “Parole che curano – Heart(t)ing & healing souls” ha portato nelle sale d’attesa del reparto poesie incorniciate, pensate per offrire un momento di conforto a chi vive ore di apprensione accanto a un proprio caro.

L’idea è nata da Francesca Basile, infermiera dell’Unità di terapia intensiva cardiologica diretta da Daniele Nassiacos, che ha scritto personalmente i componimenti. “Abbiamo voluto creare uno spazio in cui la poesia diventi carezza, sollievo ed empatia per familiari, amici e caregiver”, spiegano dal reparto.

I testi, tra cui “Il buio e la luce”, “La forza della vita” e “Speranza”, sono stati accolti con grande apprezzamento dai frequentatori del reparto, che sui social hanno espresso gratitudine per questo gesto capace di rendere meno gravosa l’attesa in ospedale.

(foto di gruppo dello staff della Cardiologia)

