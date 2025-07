news

La Farmacopea rappresenta da sempre il punto di riferimento per la qualità dei farmaci. Nata come elenco di ingredienti presenti nei medicinali, oggi è una raccolta di norme nazionali e internazionali che stabilisce criteri di sicurezza, purezza, concentrazione e impurezze per ogni farmaco autorizzato. Anche i gas medicinali rientrano a pieno titolo in questo ambito.

Per le strutture sanitarie e i farmacisti ospedalieri, il rispetto della Farmacopea non è solo un obbligo legale, ma un elemento chiave per tutelare la salute di ciascun paziente. Quando un gas medicinale viene somministrato, deve rispettare standard precisi non solo al momento della produzione, ma anche nel punto di erogazione.

Air Liquide Healthcare affianca le strutture con QualityGas, un servizio pensato proprio per verificare che i gas medicinali somministrati ai pazienti siano sempre conformi alla Farmacopea europea e nazionale. I controlli vengono eseguiti direttamente presso le unità terminali e le centrali di produzione on-site.

I gas monitorati sono ossigeno, aria medicale (sia quella prodotta tramite compressione sia quella ottenuta attraverso la miscelazione) e protossido d’azoto, ovvero quelli per cui esistono monografie ufficiali della Farmacopea. Il campionamento e l’analisi vengono effettuati da un laboratorio certificato ACCREDIA, secondo metodi riconosciuti a livello internazionale. Il risultato è un certificato di conformità, utile per audit interni, ispezioni e responsabilità professionale. Ma c’è di più. In caso di non conformità, Air Liquide Healthcare offre supporto completo nella valutazione delle cause e nella pianificazione di azioni correttive. Il tutto per garantire che la somministrazione avvenga in totale sicurezza.

Con una lunga esperienza nel settore e un approccio basato sull’ascolto del cliente, Air Liquide Healthcare contribuisce a rispettare le normative vigenti all’interno delle strutture sanitarie.

