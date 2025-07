Groane

LAZZATE – Si apre oggi venerdì 25 luglio la ventesima edizione di “Vacanze nel borgo”, l’evento che trasforma il centro di Lazzate in un vero e proprio villaggio estivo con intrattenimento per tutti, musica dal vivo e ristorante con specialità regionali. La manifestazione si svolgerà per tre fine settimana consecutivi: dal 25 al 27 luglio, dal 1 al 3 agosto e infine dall’8 al 10 agosto, giornata in cui è previsto il gran finale in concomitanza con la festa di San Lorenzo, patrono di Lazzate.

Ogni sera, in piazza Giovanni XXIII, dalle 20 apre il ristorante allestito sotto una maxi tensostruttura con 640 posti disponibili, di cui 250 prenotabili online. Alle 20.30 iniziano le attività dedicate ai bambini, con laboratori o baby dance, mentre dalle 21 in piazza don Galli prende il via la musica dal vivo accompagnata da cocktail e momenti conviviali.

Il programma musicale propone, nel primo weekend, il ballo liscio con I Croma il venerdì, la discomusic con Christian Boselli e vocalist il sabato e le danze con Walter Boogie la domenica. Nel secondo fine settimana si continua con Altamarea live music per il liscio il venerdì, la discomusic il sabato e il revival anni Settanta, Ottanta e Novanta la domenica ancora con Christian Boselli e vocalist. L’ultimo weekend prevede il liscio con Pippo live e Daniela l’8 agosto, la discomusic con Christian Boselli e vocalist il 9 agosto e, per concludere, il grande spettacolo del 10 agosto in piazza Giovanni XXIII con Mixoro e il meglio della musica italiana.

Sotto il tendone si potrà cenare tutte le sere con piatti della tradizione, primi, secondi di carne e pesce, oltre alle specialità regionali proposte ogni fine settimana. Il viaggio gastronomico inizia con i sapori della Liguria, prosegue con quelli della Toscana e si conclude con la cucina tipica lombarda. A guidare la brigata di cucina sarà lo chef Daniele Scanziani.

Per l’occasione è stato creato un sito dedicato, www.borgoinfesta.eu, dove è possibile consultare il programma completo, prenotare un posto a tavola, leggere il menù e trovare informazioni utili come le aree di parcheggio.

“Vacanze nel Borgo è un appuntamento immancabile della programmazione annuale di eventi” – sottolinea il sindaco Andrea Monti – Vent’anni fa nacque su intuizione di Cesarino Monti per offrire occasione di svago estivo serale in un periodo in cui solitamente i nostri comuni si svuotano e diventa difficile trovare spazi di condivisione e divertimento. La formula ormai ben rodata consente di trascorrere qualche ora spensierata con la possibilità di ascoltare buona musica, ballare, far divertire i bambini e provare anche qualche specialità a tavola. Aspettiamo tanti visitatori nel nostro borgo, sempre accogliente anche d’estate”.

