Politica

MILANO – La Regione Lombardia presenta un assestamento di bilancio, che si traduce in scelte concrete per la vita quotidiana dei cittadini, come ha sottolineato la consigliera regionale varesina Romana Dell’Erba. “Questo non è un mero esercizio contabile, ma un insieme di decisioni che toccano direttamente la salute, l’inclusione, il lavoro, il territorio e il benessere delle nostre comunità,” ha commentato Dell’Erba.

La manovra finanziaria si fonda su principi di responsabilità e visione, garantendo un uso oculato delle risorse senza promesse irrealistiche o aumenti delle tasse. L’affidabilità della gestione è confermata dagli organi di controllo e dalle agenzie internazionali, che riconoscono la solidità finanziaria della Lombardia. La capacità di attrarre fondi premia la Regione per la sua comprovata abilità di investire bene e con tempistiche certe, con quasi 2 miliardi di euro previsti per il 2025 tra Pnrr e fondi europei.

Priorità significative sono state assegnate alla sanità e alla dignità delle persone fragili. Il Fondo Sanitario Regionale riceverà 150 milioni di euro aggiuntivi per garantire cure complesse e continuative a pazienti oncologici e persone con patologie delicate. “La sanità non è un costo, ma una garanzia di dignità,” ha ribadito Dell’Erba.

Sul fronte della disabilità e inclusione, l’attenzione si concentra su scuola e mobilità come diritti fondamentali. Sono stati stanziati 23 milioni di euro (2025-2027) per gli assistenti alla comunicazione degli studenti con disabilità sensoriali e 13 milioni di euro per agevolazioni tariffarie sui trasporti nel 2026, riconoscendo la piena cittadinanza a tutti.

Ampio spazio è dedicato anche alla sicurezza, tutela del territorio e all’ambiente, con un impegno complessivo di 11 milioni di euro per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico, e 5 milioni per le emergenze da calamità naturali nel 2025. “Prevenire è governare,” ha affermato Dell’Erba, sottolineando come ogni investimento in questo settore protegga famiglie, imprese ed economia locale.

Per sostenere lavoro e impresa, sono previsti 8,5 milioni di euro nel 2026 per rifinanziare “Nuova Impresa”, offrendo strumenti e incentivi a chi desidera avviare o rilanciare un’attività, con procedure chiare e tempi certi.

Infine, l’assestamento di bilancio consolida il sostegno allo sport e agli eventi che promuovono educazione e socialità, e rafforza la programmazione per il benessere sociale e psicofisico di lavoratori, studenti e anziani, considerandoli pilastri per una Regione forte e dinamica.

“Siamo al fianco dei lombardi con scelte pragmatiche e uno sguardo lungo. Una Regione forte è quella che non lascia indietro nessuno,” ha concluso la consigliera Dell’Erba.

Commenti