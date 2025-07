Città

SARONNO – Novità per gli amanti dei cani e per chi desidera formarsi nel campo della cinofilia: il Centro cinofilo Tequila Ets ha aperto un nuovo distaccamento a Saronno, al Centro cinofilo “Diamoci unazZampa” di via dell’Agro Saronnese.

L’iniziativa arricchisce l’offerta formativa locale, con corsi dedicati alla condotta, socializzazione e comportamento dei cani, oltre a percorsi specifici per conduttori operativi in ricerca persone su superficie e mantrailing, attività di grande importanza anche in ambito di protezione civile.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi è possibile contattare il numero telefonico 3275391284. Il nuovo distaccamento si inserisce nella rete dei centri Tequila, già attivi in diverse località come Busto Arsizio, Cogliate, Novara, Carnago-Sumirago e Samarate, confermando l’impegno dell’associazione nella formazione e nella promozione delle attività cinofile a servizio della comunità.

