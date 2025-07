Città

SARONNO – Un passeggino gemellare, vestiti per bambini e adulti, pentole: sono solo alcuni degli oggetti richiesti per aiutare una mamma con quattro figli appena arrivata in città dalla Libia, in una situazione di emergenza abitativa. L’appello arriva dall’associazione Il Gabbiano, da sempre in prima linea nell’accoglienza e nel sostegno concreto a chi si trova in difficoltà sul territorio.

La donna è approdata nel quartiere con i suoi quattro bambini: due gemelli di 2 anni, un maschio e una femmina, un bimbo di 7 anni e uno di 9. Una famiglia che ha bisogno di tutto, a partire dalle cose essenziali per la quotidianità. Da qui la richiesta dell’associazione per raccogliere ciò che può servire ad affrontare i primi giorni con un minimo di serenità.

Come detto dai volontari de Il Gabbiano, le necessità della famiglia sono molteplici e riguardano beni essenziali per affrontare la quotidianità con un minimo di serenità. In particolare, servirebbe un passeggino gemellare per i due piccoli di 2 anni, alcune pentole per cucinare e vestiti adatti sia ai bambini – che hanno 2, 7 e 9 anni – sia alla mamma.

“In momenti come questi – spiegano i volontari – la solidarietà concreta della comunità è fondamentale. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza.”

Per informazioni e per contribuire, è possibile scrivere direttamente all’associazione attraverso i suoi contatti social o via messaggio privato. Il Gabbiano si occuperà della raccolta e della distribuzione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09