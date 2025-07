Softball

SARONNO – Il forte temporale di oggi alle 6, con bis a mezzogiorno, ha costretto ad una mattinata di lavoro straordinario i volontari del Saronno softball che si sono ritrovati il campo di gioco di via De Sanctis pieno d’acqua e che si sono subito messi al lavoro per risistemare il diamante, in questo fine settimana la struttura ospita il tradizionale torneo giovanile “Bianchi” con squadre provenienti da tutta Italia e dall’Olanda.

I match mattutini sono stati spostati, le previsioni non fanno prevedere pioggia nel pomeriggio e dunque l’obiettivo sarà di recuperare quanti più gare possibile.

(foto: il campo di softball di via De Sanctis durante la mattina odierna, dopo l’intensa pioggia)

