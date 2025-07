Sport

SARONNO – Un tempo straordinario, un traguardo prestigioso e un legame profondo con la città: la vittoria di Vittoria Fontana ai Campionati Mondiali Universitari di atletica è motivo d’orgoglio anche per Saronno. Ieri, giovedì 24 luglio, a Bochum, in Germania, l’atleta ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri, fermando il cronometro su uno strepitoso 22.79: si tratta del suo primato personale, nonché del nuovo record lombardo sulla distanza.

A festeggiare il risultato c’è anche la Osa Saronno Libertas, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio entusiasmo per un successo che sente “un po’ anche nostro”. Fontana, infatti, è tesserata per il gruppo sportivo dei Carabinieri ma si allena stabilmente da anni sulla pista del Colombo-Gianetti di Saronno, seguita da Beppe Cappelletti, storico tecnico che ha guidato l’intera crescita del comparto velocità dell’OSA.

“Bravissima Vittoria – scrivono dal sodalizio saronnese – saronnese d’adozione, questo risultato è il frutto di un grande lavoro, che la riporta ai livelli eccellenti del 2022 dopo due anni molto difficili dal punto di vista fisico. Siamo orgogliosi di averti ogni giorno in pista con noi”.

