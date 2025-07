Groane

SOLARO – Martedì 22 e mercoledì 23 luglio l’area feste di Corso Berlinguer a Solaro ha ospitato la prima edizione di una grande festa di solidarietà a sostegno dei bambini della Piccola Fraternità di Bangui, nella Repubblica Centrafricana. Due serate ricche di emozioni, buon cibo e tanta umanità che hanno visto la partecipazione di tanti solaresi, ma non solo.

L’obiettivo: garantire un pasto ai piccoli della Comunità, guidata da don Paulin Biro, e acquistare un trattore per favorirne una migliore autonomia.

Un ringraziamento speciale all’associazione culturale “Il Pensiero Libero”, promotrice del progetto umanitario “Nel cuore dell’Africa”, all’amministrazione comunale per il patrocinio, a tutti i volontari, ai partecipanti, agli sponsor e alle associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa benefica.

