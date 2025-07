Cronaca

BREGNANO – I carabinieri della stazione di Cermenate hanno identificato e denunciato un 63enne della zona per guida in stato di ebbrezza e fuga dopo un incidente.

Secondo quanto ricostruito dai militari, lo scorso 18 luglio l’uomo, alla guida della propria auto, ha causato un incidente sulla strada provinciale 32 a Bregnano, provocando danni e poi allontanandosi senza prestare assistenza. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le indagini hanno permesso di risalire al responsabile, che al momento del controllo presentava un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo.

(foto archivio)

26072025