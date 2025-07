Comasina

CESANO MADERNO – A seguito di perdite di gas rilevate, a partire da lunedì 28 luglio RetiPiù eseguirà un importante intervento di messa in sicurezza e sostituzione di un tratto di rete in bassa pressione, che si sviluppa in via Giuseppe Ronzoni. Lo fa sapere l’Amministrazione civica cesanese.

Contestualmente, specificano dal Comune, “si prevede anche l’adeguamento di parte della rete per rinnovamento e/o potenziamento delle infrastrutture gas. Verranno ricollegati alla nuova rete anche gli allacciamenti attualmente presenti sul vecchio tratto, il quale andrà poi messo fuori esercizio. Lo sviluppo complessivo della nuova rete sarà pari a 115 metri”. Per consentire le necessarie operazioni di sostituzione della rete gas in sicurezza, sono previste modifiche e limitazioni alla viabilità, da lunedì 𝟮𝟴 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟭 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗥𝗼𝗻𝘇𝗼𝗻𝗶 nel tratto compreso tra la via Giuliana Ronzoni (esclusa) e la via Como. Nello specifico viene istituito:

il divieto di circolazione; il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli; l’obbligo per i pedoni di transitare sul lato opposto i lavori. I lavori verranno sospesi a cavallo del ponte di Ferragosto, lasciando la strada transitabile anche al traffico veicolare.

