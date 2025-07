Groane

BRIANZA – Ats-Brianza mette a disposizione dei cittadini informazioni necessarie a gestire e prevenire gli effetti conseguenti a ondate climatiche caratterizzate da elevate temperature ambientali. L’obiettivo è quello di prevenire il disagio dovuto alle elevate temperature e alle situazioni di solitudine anche temporanea e attivare interventi di assistenza. Al fine di offrire ai cittadini informazioni e orientare nella rete dei servizi è stato istituito il numero verde emergenza caldo 800 008 300 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30.

ALTRI NUMERI UTILI:

numero di pubblica utilità 1500 – “proteggiamoci dal caldo” attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 fornisce assistenza informativa alla popolazione, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai lavoratori, in materia di prevenzione degli effetti del caldo, sicurezza sul lavoro e accesso ai servizi territoriali.

– attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 fornisce assistenza informativa alla popolazione, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai lavoratori, in materia di prevenzione degli effetti del caldo, sicurezza sul lavoro e accesso ai servizi territoriali. servizio di continuità assistenziale (Guardia medica) per il territorio di Ats Brianza 116 117 Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24. Per richieste di soccorso sanitario urgente la chiamata viene direttamente trasferita al Servizio di Emergenza Territoriale numero 118 o 112

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24. Per richieste di soccorso sanitario urgente la chiamata viene direttamente trasferita al Servizio di Emergenza Territoriale numero 118 o 112 call center Regione Lombardia 800.318.318 (da numero fisso e cellulare). Informa sulle strutture sanitarie ambulatoriali presenti sul territorio regionale in caso di richiesta di prestazioni ambulatoriali.

(da numero fisso e cellulare). Informa sulle strutture sanitarie ambulatoriali presenti sul territorio regionale in caso di richiesta di prestazioni ambulatoriali. call center Auser Filo d’Argento 800.995.988 contattabile da numero fisso e da cellulare 24 ore su 24 tutti i giorni. Il numero verde fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo.

contattabile da numero fisso e da cellulare 24 ore su 24 tutti i giorni. Il numero verde fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo. protezione civile sala operativa 800.061.160 informaz ioni ed assistenza per emergenze di Protezione Civile attivi 24 ore su 24

informaz ioni ed assistenza per emergenze di Protezione Civile attivi 24 ore su 24 Anteas Monza e Brianza 375 7982551 fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo contattabile dal Lunedi al Venerdì dalle ore 09.00

fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo contattabile dal Lunedi al Venerdì dalle ore 09.00 Anteas Lecco 0341-1880777 dal lunedì al venerdì dalle 0 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Il numero fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo

dal lunedì al venerdì dalle 0 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Il numero fornisce ascolto del bisogno e informazioni per meglio affrontare il periodo estivo Urp Ats Monza tel. 039 2384992 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30 alle 15.30.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09