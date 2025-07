Calcio

SARONNO – Definita la road map del Fbc Saronno in vista del nuovo campionato di Eccellenza. Il raduno ufficiale è stato previsto giovedì 7 agosto, in mattinata, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, agli ordine dell’allenatore Fabio Tibaldo e del direttore generale Marco Proserpio.

Tante amichevoli

Pronto anche il calendario delle amichevoli. Domenica 10 agosto partita alle 11 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno, avversaria la formazione Primavera del Lecco (ingresso 5 euro). I biancocelesti quindi tornano in campo mercoledì 13 agosto alle 11 a Castellanza, contro la formazione locale, la Castellanzese. Si prosegue mercoledì 20 agosto ad Erba, orario da definire, per l’incontro con i locali dell’Arcellasco; domenica 24 agosto in orario da definire il match in trasferta contro la Varesina di Venegono Superiore e domenica 31 agosto, orario da definire, a Trezzo l’incontro con i locali della Tritium.

A seguire il via della Coppa Italia e del campionato, a metà settembre,

(foto Andrea Elli: Fabio Tibaldo sulla panchina del Fbc Saronno)

26072025