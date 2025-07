SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 25 luglio, spiccano l’appello per ritrovare il gatto Pantoufle scomparso a Saronno, i danni causati dal maltempo su un campo da softball e l’arresto in Romania di due latitanti coinvolti nella sparatoria di Turate. Da segnalare anche la raccolta solidale per una mamma arrivata dalla Libia e le agevolazioni Trenord per i viaggiatori colpiti dalla chiusura del Passante.

A seguito della chiusura del Passante ferroviario, Trenord ha attivato agevolazioni straordinarie per i viaggiatori: i biglietti saranno validi anche su metro e autobus Atm.

È scattato un appello urgente per ritrovare Pantoufle, un gatto scomparso in via don Mazzolari a Saronno: il micio è sparito da casa e la sua famiglia chiede aiuto per il ritrovamento.

Il violento temporale abbattutosi su Saronno ha allagato il campo da softball: subito attivi i volontari della Rhea, impegnati a liberarlo dall’acqua per ripristinare le attività sportive.

L’associazione Il Gabbiano ha avviato una raccolta solidale per aiutare una giovane mamma con quattro bambini arrivata dalla Libia, fornendo generi alimentari e beni di prima necessità.

Sono stati arrestati in Romania due latitanti ricercati per la sparatoria avvenuta a Turate: erano accusati di tentato omicidio e sono stati fermati grazie a una collaborazione internazionale.