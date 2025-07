Cronaca

LIMBIATE – Grave episodio vandalico ai danni della chiesetta di Villa Pusterla a Mombello, luogo storico noto anche per aver ospitato le sorelle di Napoleone Bonaparte. In una delle scorse notti ignoti hanno fatto irruzione nell’edificio, distruggendo diversi arredi e decapitando la statua di Sant’Antonio, immagine di culto presente all’interno.

L’effrazione è stata scoperta venerdì 25 luglio, quando la polizia provinciale, insieme al vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Claudio Rebosio, ha effettuato un sopralluogo su segnalazione di incaricati locali che avevano notato una porta laterale aperta. «Gli agenti – ha spiegato Rebosio – hanno trovato tracce di sangue fresco, segno che uno dei vandali potrebbe essersi ferito».

La documentazione raccolta sarà trasmessa alla Prefettura di Monza per le valutazioni del caso. “Da tempo – ha aggiunto Rebosio – il sindaco Antonio Romeo chiede di mettere in sicurezza l’edificio, che purtroppo è facilmente accessibile. Questo episodio dimostra che è necessario intervenire. Non si tratta di furto: dentro non c’era nulla da rubare, è puro vandalismo”.

La chiesetta di Villa Pusterla-Crivelli-Arconati, situata nel parco di Mombello a Limbiate, è un piccolo tempio di grande valore storico e simbolico. Risalente al XVIII secolo, è parte del complesso monumentale di Villa Pusterla, che per secoli ha rappresentato uno dei principali centri di vita aristocratica della Brianza. La cappella è nota soprattutto per essere stata luogo di riferimento per le sorelle di Napoleone Bonaparte, ospiti della famiglia Pusterla durante il periodo napoleonico. Con il tempo, l’edificio ha assunto anche un ruolo di culto per la comunità locale, con la presenza di statue e immagini sacre.

(foto: polizia provinciale)

26072025