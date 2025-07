Cronaca

ORIGGIO – Ennesimo incidente in un tratto già noto per la sua pericolosità: oggi poco dopo le 13 una giovane di 23 anni è rimasta coinvolta in un sinistro stradale lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Origgio e Uboldo, nei pressi dello svincolo per l’A8.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la donna col proprio veicolo è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Novate, i vigili del fuoco di Saronno e un’ambulanza della Sos di Uboldo. La giovane, soccorsa in codice giallo, è stata successivamente trasferita all’ospedale di Saronno, dove è arrivata in codice verde. Non risulta in pericolo.

Si tratta dell’ennesimo episodio registrato in questo tratto di autostrada, già teatro di numerosi incidenti, spesso legati alla complessità del nodo viabilistico e all’intenso traffico.

(foto archivio: un precedente incidente in autostrada)

