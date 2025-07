Città

SARONNO – Era scomparso in via don Mazzolari nella serata di mercoledì 23 luglio, scatenando l’apprensione della sua famiglia che aveva lanciato un appello disperato attraverso i social e anche grazie alla pubblicazione dell’articolo su ilSaronno. Ora Pantoufle, il gatto dal lungo pelo grigio e dal carattere dolcissimo, è finalmente tornato a casa.

“Ciao, grazie di vero cuore per la condivisione del post dedicato. È stato davvero importante per lui e per noi“, scrivono i proprietari. Il micio, conosciuto anche con il nome di Nadir, si era allontanato da casa, probabilmente spaventato, e per giorni si era reso irreperibile. Pantoufle è un gatto domestico e non abituato a stare all’aperto, motivo per cui i suoi padroni avevano chiesto l’aiuto della comunità per ritrovarlo.

Fondamentale si è rivelata la collaborazione di tanti cittadini che hanno condiviso le informazioni e le foto sui social e tramite i contatti forniti. In particolare, i proprietari hanno voluto ringraziare il nostro giornale: “Il vostro aiuto è stato prezioso. La vostra diffusione è stata fondamentale. Grazie di vero cuore. Una collaborazione unica“.

