SARONNO – Grande soddisfazione in casa Robur Basket Saronno per il risultato ottenuto dal gruppo 2010, che ha conquistato un prestigioso secondo posto al torneo internazionale di Lloret de Mar, in Spagna. Una settimana intensa e ricca di emozioni, durante la quale i giovani atleti hanno potuto vivere un’esperienza di pallacanestro e crescita, confrontandosi con squadre provenienti da diversi Paesi.

Oltre al risultato sportivo, la trasferta è stata occasione di divertimento e aggregazione, come sottolineato dalla società: “Torniamo dalla Spagna con uno spettacolare secondo posto e tantissimo divertimento tutti insieme per una settimana di pallacanestro firmata Robur”.

Ora per i ragazzi e per il settore giovanile è tempo di una meritata pausa: le attività riprenderanno a inizio settembre, quando la Robur riaprirà le porte anche al minibasket per dare il via alla nuova stagione.

